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Парад цветов: на центральной площади Ялты высадили 80 000 тюльпанов
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Парад цветов: на центральной площади Ялты высадили 80 000 тюльпанов 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Теперь площадь стала главной точкой притяжения для туристов и жителей города.
На центральной площади крымской Ялте высадили рекордное количество тюльпанов. «Ковер» ярких цветов привлек к площади множество туристов. Сочетание тысяч ярких растений, моря и крымских гор превратило центр Ялты в самую популярную точку города.
Всего сотрудники Никитского ботанического сада украсили площадь в Ялте более чем 80 000 растений. Туристы признаются, что площадь Ялты теперь просто невозможно покинуть, и советуют гостям города подготовить свободное место на фотоаппаратах.
Селекционеры ботанического сада постоянно заняты выведением новых сортов цветов. В этом сезоне новинкой стал ароматный тюльпан, получивший название «Мороженое». Он обладает крупным «бокалом» и вскоре тоже будет радовать глаз туристов.
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