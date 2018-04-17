Посол РФ: турпоток во Вьетнам к 2020 году может вырасти почти в два раза

ХАНОЙ , 17 апреля. / ТАСС /. Количество туристов, приехавших на отдых из России во Вьетнам к 2020 году, может достигнуть 1 млн человек, что почти в два раза превышает показатель 2017 года. Такую оценку в рамках деловой миссии во Вьетнам группы компаний Российского экспортного центра озвучил ТАСС посол России во Вьетнаме Константин Внуков

"Если говорить о 2020 годе, то нам вполне достижимо иметь 1 млн российских туристов, приезжающих во Вьетнам, в год", — сказал он.

Внуков пояснил, что по итогам 2017 года во Вьетнам приехали 574 тыс. российских туристов, что более чем на 30% больше 2016 году. По его словам, в 2018 году новогодние каникулы и другие праздники уже показали, что тенденция по увеличению турпотока сохраняется. При этом, если раньше турпоток носил сезонный характер и туристы приезжали в основном зимой и в основном из Сибири и с Дальнего Востока, то сейчас туристы едут со всей территории России, заметил посол.

Он напомнил, что Россия стала одной из первых стран, которая стала пользоваться 15-дневным безвизовым режимом для туристов. Однако, по мнению Внукова , во Вьетнаме существует ряд препятствий для более динамичного увеличения турпотока, в том числе отсутствие системы «все включено» и анимационного сервиса для детей. Кроме того, с точки зрения посла, Вьетнам мог бы получить на 30-40% больше российских туристов, если бы был исправлен недостаток визового режима, который заключается в невозможности выехать из страны в другое государство и вернуться обратно меньше, чем через месяц.

По данным Внукова, в последние годы наблюдается большой интерес со стороны вьетнамских туристов к России. В прошлом году количество туристов из Вьетнама в Россию достигло 70 тыс. человек и, по прогнозам посла, к 2020 году этот показатель может вырасти до 100 тыс. человек в год.

Рост товарооборота

Говоря о наращивании торгово-экономических связей между Вьетнамом и Россией, Внуков отметил, что по итогам 2017 года товарооборот между странами составил $5,23 млрд, что на 36,2% больше показателя 2016 года.

"Эта положительная тенденция сохраняется и в начале этого года. В январе прирост составил 26-28%. Если сохранятся все факторы, которые работают в нашу пользу, то у нас есть основания полагать, что мы выйдем на цифру в $10 млрд к 2020 году", — сказал посол.

В свою очередь, торгпред России во Вьетнаме Вячеслав Харинов пояснил, что экспорт России во Вьетнам в 2017 году достиг $2 млрд, в том числе 42% составили поставки высокотехнологичной продукции. По итогам прошлого года в 14 раз выросли поставки зерновых культур, говядины и ее субпродуктов, курятины и ее субпродуктов. Растет экспорт растительного масла и подсолнечника. В дальнейшем Россия также планирует получить сертификацию и начать поставлять во Вьетнам свинину.

По словам Харинова, сейчас Вьетнам ведет переговоры с российскими компаниями, в первую очередь с РЖД , о поставке оборудования для строительства железных дорог. «Но пока это стадия переговоров, и существует серьезная конкуренция, в том числе со стороны Японии Кореи », — напомнил он. Сейчас также идет предварительная стадия переговоров о строительстве метро в крупных городах Вьетнама с российским Мосметростроем. «Если будет найдена возможность по финансированию, по возврату вложенных средств, то не исключено, что наш Мосметрострой сможет принять участие в строительстве, особенно подземной части, метро в Ханое и Хошимине », — отметил Харинов.

Говоря о закупке самолета SSJ-100 Вьетнамом, он сообщил, что теоретически это возможно. «Если Вьетнам будет понимать, что мы можем предложить надежную технику нового поколения и сервисное обслуживание, если предложение окажется более конкурентным, то почему нет. Я бы не сказал, что переговоры активно ведутся, но тема есть», — сказал Харинов. По его словам, у вьетнамской стороны также продолжает сохраняться интерес к самолетам Ил-114 и МС-21. Другими перспективными отраслями сотрудничества торгпред считает электроэнергетику, фармакологию и автомобилестроение.

Харинов отметил, что из $3 млрд, которые идут в Россию, около 60% составляет продукция машиностроения и электроники, в том числе гаджеты, компьютеры, телефоны. Он подтвердил продолжающийся рост товарооборота по результатам трех месяцев 2018 года, однако затруднился дать прогноз по итогам 2018 года, добавив, что в связи с последними политическими и экономическими событиями в мире по некоторым проектам позиция у Вьетнама выжидательная. «Например, некоторые российские компании, работающие на вьетнамском рынке, попали в санкционный список и у них возникли временные сложности с поставкой иностранного оборудования. Однако это не должно оказать существенное влияние на работу данных компаний в стране, — подчеркнул торгпред.