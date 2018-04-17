Власти Ставрополья предлагают разработать программу развития Кавминвод 

ЕССЕНТУКИ, 17 апреля. /ТАСС/. Программу комплексного развития, аналогичная действующей программе развития города-курорта Кисловодск, должны разработать для Кавказских Минеральных Вод. С соответствующим предложением на итоговой коллегии Министерства РФ по делам Северного Кавказа в Ессентуках выступил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
"У нас есть программа развития города-курорта Кисловодска, я вышел с инициативой создания программы развития Кавказских Минеральных Вод. Огромные ограничения инфраструктурные мы здесь имеем", — сказал он.
По словам губернатора, эти ограничения связаны в первую очередь с транспортной системой региона и со сферой энергообеспечения. «Программа развития Кавминвод позволила бы нам увеличить объем инвестиций в этот регион, потому что сейчас у нас строится 11 санаториев, и мы уже испытываем ограничения по воде», — добавил он.
Министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов отметил, что предложение властей края министерство поддержит.
Программа комплексного развития города-курорта Кисловодска разработана представителями Минкавказа, краевого правительства и администрации города. В конце 2015 года ее одобрил президент РФ Владимир Путин. Документ рассчитан до 2030 года, содержит более 80 пунктов, охватывающих все сферы жизни города. В 2017-2020 годах предусмотрено финансирование программы в размере более 980 млн рублей.