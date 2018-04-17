Ещё
Власти Ставрополья предлагают разработать программу развития Кавминвод
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власти Ставрополья предлагают разработать программу развития Кавминвод 

ТАСС 39 минут назад
ЕССЕНТУКИ, 17 апреля. /ТАСС/. Программу комплексного развития, аналогичная действующей программе развития города-курорта Кисловодск, должны разработать для Кавказских Минеральных Вод. С соответствующим предложением на итоговой коллегии Министерства РФ по делам Северного Кавказа в Ессентуках выступил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
"У нас есть программа развития города-курорта Кисловодска, я вышел с инициативой создания программы развития Кавказских Минеральных Вод. Огромные ограничения инфраструктурные мы здесь имеем", — сказал он.
По словам губернатора, эти ограничения связаны в первую очередь с транспортной системой региона и со сферой энергообеспечения. «Программа развития Кавминвод позволила бы нам увеличить объем инвестиций в этот регион, потому что сейчас у нас строится 11 санаториев, и мы уже испытываем ограничения по воде», — добавил он.
Министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов отметил, что предложение властей края министерство поддержит.
Программа комплексного развития города-курорта Кисловодска разработана представителями Минкавказа, краевого правительства и администрации города. В конце 2015 года ее одобрил президент РФ Владимир Путин. Документ рассчитан до 2030 года, содержит более 80 пунктов, охватывающих все сферы жизни города. В 2017-2020 годах предусмотрено финансирование программы в размере более 980 млн рублей.
ТАСС: последние новости
Нью-Йорк признан самым дорогим городом в мире для деловых поездок Эксперт: стратегия пространственного развития РФ должна включать отраслевые приоритеты РГО и Ростуризм разработают концепцию развития арктического туризма
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Америка решила помешать Трампу42
«Смертельное оружие» КНР, «отзыв» студентов и другие события дня16
95-летний Этуш бежит из России вместе с женой164
Кобзон выбрал место на кладбище93
У Порошенко нашли секретную фабрику188
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
00:37
Президент Уганды пожелал запретить оральный секс
Африка В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
01:37
Россия отказалась перевозить грузы НАТО
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение