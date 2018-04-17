Власти Ставрополья предлагают разработать программу развития Кавминвод

"У нас есть программа развития города-курорта Кисловодска, я вышел с инициативой создания программы развития Кавказских Минеральных Вод. Огромные ограничения инфраструктурные мы здесь имеем", — сказал он.

По словам губернатора, эти ограничения связаны в первую очередь с транспортной системой региона и со сферой энергообеспечения. «Программа развития Кавминвод позволила бы нам увеличить объем инвестиций в этот регион, потому что сейчас у нас строится 11 санаториев, и мы уже испытываем ограничения по воде», — добавил он.

Министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов отметил, что предложение властей края министерство поддержит.