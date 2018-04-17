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Минкавказ: создание мест размещения должно стать приоритетом в развитии туризма в СКФО
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Минкавказ: создание мест размещения должно стать приоритетом в развитии туризма в СКФО 

ТАСС 2 часа назад
ЕССЕНТУКИ, 17 апреля. /ТАСС/. Создание современных и комфортных мест размещения — гостиниц и отелей — в регионах Северного Кавказа должно стать приоритетом при развитии туризма в округе. Об этом сообщил во вторник на итоговой коллегии Министерства РФ по делам Северного Кавказа в департаменте территориального развития в городе Ессентуки глава Минкавказа Лев Кузнецов.
"Понимая, что туризм у нас один из ключевых направлений экономического развития, действительно дающий социально— экономический эффект, приоритет [должен быть отдан] строительству современных мест размещения, в том числе и с привлечением международных, общепринятых брендов", — сказал он.
Кузнецов отметил, что перед горнолыжным курортом «Архыз» в Карачаево-Черкесии уже стоит проблема нехватки гостиниц и отелей, и «горнолыжная инфраструктура опережает инфраструктуру и инвестиции в места размещения».
"Мы понимаем в целом, что без создания дополнительных качественных мест размещения курорт не может давать той динамики, используя весь свой потенциал. Скажу, что в рамках работы над стратегией развития туризма, которая сейчас находится в завершающей стадии, в целом дана была установка, что для нас места размещения являются ключевыми с точки зрения привлечения нового туриста", — добавил министр.
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