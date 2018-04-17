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В столице открывается билетный центр Чемпионата мира по футболу
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В столице открывается билетный центр Чемпионата мира по футболу 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В среду, 18 апреля, ровно в 14:00 открывается главный билетный центр ФИФА, где москвичи смогут не только приобрести оставшиеся билеты, но и получить ранее купленные онлайн.
Центр будет находится по адресу Житная улица, дом 4.
Такие центры откроются во всех городах— организаторах Чемпионата мира. Стоит отметить, что в свободную продажу заветные квитки поступят не сразу.
— Изначально в билетных центрах ФИФА можно будет только получить билеты, приобретенные онлайн на сайте FIFA.com/bilet, — говорится в сообщении пресс-службы Международной Федерации футбола. — Только начиная с 1 мая билеты (при условии их наличия) будут также доступны для приобретения в кассах главных билетных центров ФИФА.
Отметим, что 18 апреля стартует и последний этап продаж билетов на сайте Международной Федерации футбола (ФИФА), который продлится до конца турнира. С сентября 2017 года было распродано более 1,5 миллионов билетов болельщикам со всего мира.
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