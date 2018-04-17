Дмитров вошел в пятерку городов воинской славы в России для бюджетного отдыха на 9 мая

Подмосковный Дмитров вошел в список популярных российских городов воинской славы, где россияне смогут бюджетно отдохнуть и отметить День Победы, сообщается на сайте Tvil.ru.

«Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru выявил, в какие города воинской славы и города-герои России недорого путешествуют на День Победы. Дмитров вошел в первую пятерку городов воинской славы для бюджетных путешествий на 9 Мая. Рейтинг представлен по данным анализа запросов и броней гостиниц и апартаментов с 8 по 10 мая 2018 года», — говорится в сообщении.

По данным сайта, туристы потратят на проживание в Дмитрове в майский выходной в среднем менее двух тысяч рублей в сутки.

В городах воинской славы 9 мая пройдут праздничные мероприятия и состоятся салюты.