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Дмитров вошел в пятерку городов воинской славы в России для бюджетного отдыха на 9 мая
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Дмитров вошел в пятерку городов воинской славы в России для бюджетного отдыха на 9 мая 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Подмосковный Дмитров вошел в список популярных российских городов воинской славы, где россияне смогут бюджетно отдохнуть и отметить День Победы, сообщается на сайте Tvil.ru.
«Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru выявил, в какие города воинской славы и города-герои России недорого путешествуют на День Победы. Дмитров вошел в первую пятерку городов воинской славы для бюджетных путешествий на 9 Мая. Рейтинг представлен по данным анализа запросов и броней гостиниц и апартаментов с 8 по 10 мая 2018 года», — говорится в сообщении.
По данным сайта, туристы потратят на проживание в Дмитрове в майский выходной в среднем менее двух тысяч рублей в сутки.
В городах воинской славы 9 мая пройдут праздничные мероприятия и состоятся салюты.
Помимо Дмитрова в рейтинг сайта вошли Ростов-на-Дону, Псков, Великий Новгород, Смоленск, Орел, Брянск, Курск, Белгород и Елец в Липецкой области.
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