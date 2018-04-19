В России предложили запретить Booking.com

От Министерства культуры потребовали ввести санкции против системы онлайн-бронирования отелей Booking.com, сообщает TourDom.

Открытое письмо с соответствующим предложением Минкульту написал глава группы компаний «Свой туристический сервис» Сергей Войтович

Бизнесмен призвал ограничить россиянам доступ к сервису в рамках ответных санкций против США , а также в целях поддержки бизнеса и туризма в России

По его словам, на Booking.com регулярно жалуются в разных странах в связи с нарушениями законов о конкуренции и прав потребителей. Кроме того, Войтович уверен, что американский сервис не должен контролировать «львиную долю» (более 70%) индивидуальных бронирований в российских отелях, так как это «небезопасно» и мешает развитию российских аналогов сервиса.

Между тем глава департамента въездного туризма многопрофильного туристического холдинга Александр Макляровский заявил РИА Новости , что Booking.com и правительству США «ни горячо, ни холодно» от инициативы Сергея Войтовича, а запрета на работу в России сервис «даже не заметит».

«А вот у российских отелей возникнут дополнительные проблемы», — уверен он.