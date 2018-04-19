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В России предложили запретить Booking.com
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В России предложили запретить Booking.com 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Reuters
От Министерства культуры потребовали ввести санкции против системы онлайн-бронирования отелей Booking.com, сообщает TourDom.
Открытое письмо с соответствующим предложением Минкульту написал глава группы компаний «Свой туристический сервис» Сергей Войтович.
Бизнесмен призвал ограничить россиянам доступ к сервису в рамках ответных санкций против США, а также в целях поддержки бизнеса и туризма в России.
По его словам, на Booking.com регулярно жалуются в разных странах в связи с нарушениями законов о конкуренции и прав потребителей. Кроме того, Войтович уверен, что американский сервис не должен контролировать «львиную долю» (более 70%) индивидуальных бронирований в российских отелях, так как это «небезопасно» и мешает развитию российских аналогов сервиса.
Между тем глава департамента въездного туризма многопрофильного туристического холдинга Александр Макляровский заявил РИА Новости, что Booking.com и правительству США «ни горячо, ни холодно» от инициативы Сергея Войтовича, а запрета на работу в России сервис «даже не заметит».
«А вот у российских отелей возникнут дополнительные проблемы», — уверен он.
Так, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов полагает, что в данный момент российские туроператоры «не в состоянии взять на себя» путешественников, которые сейчас пользуются американским сервисом.
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