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Сызранскую гостиницу уличили в завышении цен в период проведения ЧМ-2018
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Сызранскую гостиницу уличили в завышении цен в период проведения ЧМ-2018 

Волга Ньюс 1 час назад
Законодательством РФ установлена максимальная цена для номеров гостиницы — 10750 рублей. Вместе с тем цены на предоставление услуг в гостиничном номере 14 июля 2018 года, указанные на сайте гостиницы САSCADE, оказались завышенными на 1650-7750 рублей. Максимальная цена составила 18,5 тыс. рублей — за семейный номер с гидромассажной ванной и душем. Как отмечают в Роспотребнадзоре, представитель организации уже приглашен на составление протокола об административном правонарушении.
Напомним, согласно представленной департаментом туризма Самарской области информации на территории области зарегистрировано 532 субъекта предпринимательской деятельности, оказывающих услуги по временному размещению. Из них по состоянию на август 2017 года 178 не имели свидетельства о присвоении гостинице или иному средству размещения категории, предусмотренной системой классификации гостиниц и иных средств размещения.
В ходе работы установлено, что по состоянию на 2 апреля 2018 года 62 субъекта не осуществляют деятельность по оказанию гостиничных услуг, 41 субъект (базы отдыха, детские лагеря) осуществляет деятельность только в летний период и в настоящее время проведение проверок не представляется возможным, 27 субъектов получили свидетельства о присвоении категории. В отношении 26 субъектов, не имеющих свидетельства о присвоении категории, запланированы и проводятся внеплановые проверки.
В отношении соответствующих хозяйствующих субъектов по фактам выявленных противоправных действий возбуждено 236 дел об административных правонарушениях, на сегодняшний период вынесено 210 постановлений.
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