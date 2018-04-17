Надымского путешественника похитили в Индии

Однако, только путешественники вышли из аэропорта, к ним подбежал неизвестный, выхватил визитку и сказал, что он их водитель.

Турист рассказал, что за их машиной увязалась какая-то «Тойота», а их автомобиль двигался в объезд якобы проводимых ремонтных работ на дороге. Известно, что мужчин в итоге привезли в заброшенный дом и посадили в подвал. Требовали 10 тысяч долларов, не кормили. Тогда двое друзей решили сбежать и якобы согласились выплатить выкуп. Об этом пишет «Красный север».

Мужчинам удалось вырваться из рук похитителей, у одного из которых был пистолет. После чего надымчане поймали автобус, уехали в Дели и заселились в другой отель, чтобы бандиты не смогли их найти.