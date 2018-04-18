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Перед чемпионатом мира по футболу самолеты начнут летать из Ростова в Волгоград
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Перед чемпионатом мира по футболу самолеты начнут летать из Ростова в Волгоград 

161.ru 2 часа назад
Фото: 161.ru
Вскоре по понедельникам и средам из донской столицы в Волгоград будут летать самолеты Sukhoi Superjet 100. Продажи билетов начнутся в ближайшее время.
— Первые пассажиры полетят в Волгоград уже 4 июня, — сообщает V1.ru со ссылкой на волгоградский аэропорт. — Время вылета пока не известно.
Еще в Платове появились рейсы в Казань, Уфу и Минеральные Воды.
В Уфу из Платова можно будет улететь по вторникам, пятницам и воскресеньям. Вылет из Ростова в 1:10, в обратном направлении — в 7:00.
— Рейсы в Казань также будут выполняться три раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам. Вылет из Ростова-на-Дону в 16:00, вылет из Казани в 19:05, — сообщили в пресс-службе Платова.
Полеты в Минеральные Воды будут осуществляться по вторникам, четвергам и субботам. Вылет из Платова в 20:15, обратно — в 22:15.
С 24 апреля откроется маршрут Ростов-на-Дону — Грозный, а с 1 мая — дополнительный рейс в Нижний Новгород.
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