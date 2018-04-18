Автобусы Lux Express будут ездить до аэропорта Хельсинки

С 17 мая автобусный перевозчик Lux Express изменит схему маршрута Хельсинки Петербург и будет останавливаться в аэропорту Вантаа. Поездка таким образом увеличится на 21 километр и составит около семи часов. Время прибытия и стоимость останутся прежними.

«Одной из самых распространенных просьб к нам была возможность остановки в аэропорту Хельсинки. По нашим прогнозам, порядка 15% пассажиров автобусов воспользуются остановкой в аэропорту», — рассказал гендиректор российского подразделения Lux Express Райт Реммель.

Ранее Lux Express объявили акцию: с помощью промокода vandrouki300 билеты до столицы Финляндии можно купить за 300 рублей.

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