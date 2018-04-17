Российскую туристку ограбили на курорте в Таиланде

Таиланде. Российскую туристку ограбили на популярном среди наших соотечественников острове-курорте Пхукет

Как передаёт агентство «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ, инцидент произошёл 15 апреля, когда россиянка возвращалась одна с пляжа Наи Харн, расположенного на юге острова.

Проезжавший мимо на скутере местный житель предложил подвезти туристку до отеля. Она согласилась, однако водитель скутера отправился на футбольное поле, где угрожая женщине, забрал у неё ожерелье с висящим на нём крестиком. После того, как россиянка стала звать на помощь, мужчина уехал.

Позже полиция установила владельца скутера, которым оказалась мать ограбившего россиянку 27-летнего тайца, и арестовала его. Подозреваемый уже сознался в преступлении и показал полицейским, где спрятал ожерелье.

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