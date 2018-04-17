Волгоградский аэропорт открывает прямой рейс в Ростов-на-Дону

Международный аэропорт Волгоград и авиакомпания «Азимут» открывают прямой рейс из Волгограда а Ростов-на-Дону с 4 июня.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе аэроузла, рейсы будут осуществляться судном Sukhoi Superjet 100 по понедельникам и средам.