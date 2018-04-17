Ещё
Волгоградский аэропорт открывает прямой рейс в Ростов-на-Дону
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Волгоградский аэропорт открывает прямой рейс в Ростов-на-Дону 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Международный аэропорт Волгоград и авиакомпания «Азимут» открывают прямой рейс из Волгограда а Ростов-на-Дону с 4 июня.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе аэроузла, рейсы будут осуществляться судном Sukhoi Superjet 100 по понедельникам и средам.
«Ростов-на-Дону — прекрасный, тёплый город с богатой историей, прекрасной архитектурой и новым аэропортом. В нем пройдет пять игр Чемпионата мира, четыре игры группового этапа и одна игра плей-офф. Выступать на ростовском поле предстоит Бразилии, Уругваю, Мексике, Хорватии, Исландии», — отметили в аэропорту.
АиФ Волгоград: последние новости
Пассажиропоток волгоградского аэропорта вырос на 12% Будет ли летом школьникам предоставляться скидка в 50% на ж/д-билеты? Волгоградское МЧС объявило экстренное предупреждение
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые странные фотографии, сделанные в аэропорту14
Россия отказалась перевозить грузы НАТО357
Скрипалей отравили жидкостью103
«Непригоден»: Коми рассказал о московских проститутках Трампа48
Новый удар по Сирии назвали сбоем в системе112
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
01:37
Россия отказалась перевозить грузы НАТО
Компании
02:51
Этушу потребовалась помощь врачей
Шоу-бизнес
00:52
Голодающая звезда сериалов остался без квартиры
Шоу-бизнес
00:44
На фестивале «Пасхальный дар» побывали 5 млн человек
Новости Москвы
02:51
Путин и Трамп могут встретиться в «третьей стране»
Политика
00:33
Адвокат объяснил оправдание Лесли и Рыбки
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение