Ещё
Угроза шторма в Таиланде не влияет на туристический спрос, заявили в АТОР
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Угроза шторма в Таиланде не влияет на туристический спрос, заявили в АТОР 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Штормовая обстановка, которая угрожает подтоплениями северной, северо-восточной, южной и центральной частям Таиланда, включая Бангкок, пока никак не отражается на туристическом спросе в эту страну среди россиян, сообщила РИА Новости во вторник исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
По данным департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского МИД, которые приводит Ростуризм, в Таиланде с 16 по 18 апреля прогнозируются летние шторма в северной, северо-восточной, южной и центральной частях страны, включая Бангкок. Отмечается, что возможны подтопления, повреждения транспортной инфраструктуры и линий электропередачи.
Федеральное агентство по туризму призывает туроператоров, реализующих туры в Таиланд, информировать своих клиентов о погодно-климатических условиях. Ростуризм так же рекомендует российским туристам, находящимся на отдыхе в Таиланде, соблюдать меры личной безопасности.
"Информация о штормовой угрозе в Таиланде в данный момент никак не влияет на продажи туров в эту страну. Более того, Таиланд входит в десятку самых продаваемых направлений в России на майские праздники, он даже дешевле, чем Греция. Однако туристические агентства, которые продают туры на это направление, будут информировать своих клиентов о возможных неприятностях, связанных с погодными условиями", — сказала собеседница агентства.
Ломидзе считает, что в дальнейшем стоит обратить внимание на то, как будут развиваться события. «Если Бангкок будет подтоплен, то это может сказаться на авиасообщении со столицей Таиланда», — предположила она.
РИА Новости: последние новости
Эксперты рассказали об удорожании авиабилетов из-за ослабления рубля Каждую четвертую шенгенскую визу получает россиянин "Аэроэкспресс" отменил плату за провоз животных и велосипедов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые странные фотографии, сделанные в аэропорту14
Россия отказалась перевозить грузы НАТО371
Скрипалей отравили жидкостью103
«Непригоден»: Коми рассказал о московских проститутках Трампа48
Новый удар по Сирии назвали сбоем в системе113
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
01:37
Россия отказалась перевозить грузы НАТО
Компании
02:51
Этушу потребовалась помощь врачей
Шоу-бизнес
00:52
Голодающая звезда сериалов остался без квартиры
Шоу-бизнес
00:44
На фестивале «Пасхальный дар» побывали 5 млн человек
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение