Что мешает развитию паломнического туризма в Петербурге и области

В 2015 году городской комитет по туризму (при тогда еще, правда, другом председателе) и Санкт-Петербургская епархия подписали соглашение в сфере развития религиозного туризма. Планов было много. Много было и проблем: десятки недобросовестных фирм, «имитирующих» туры по святым местам, неграмотные гиды, отсутствие паломнических гостиниц и точной статистики. Совместными усилиями чиновники и церковь намеревались тогда все изменить, но…

Прошло практически три года, а все так и осталось на своих местах, констатируют специалисты. Кроме, правда, турпотока в этой сфере: по приблизительным оценкам, только за последние год-два количество гостей, приезжающих в Северную столицу за «духовной пищей», возросло в диапазоне от 30 до 50 процентов. Точных цифр по-прежнему нет: зачастую отделить паломнические поездки от обычного познавательного туризма непросто — туры могут совмещать эти аспекты, а целенаправленно подсчеты не ведутся.

Владимир Дервенев. — Интерес у людей огромный, это видно даже по количеству туристических автобусов у святых мест. Кроме того, в последнее время особенно интересны паломнические маршруты стали иностранцам: они спрашивают у операторов, есть ли в программе православные храмы и монастыри? И этот рост год от года будет продолжаться. Ресурс действительно невероятный, и чиновники должны видеть эту ситуацию и как-то на нее реагировать, — подчеркивает бывший глава Паломнического отдела Санкт-Петербургской епархии, действительный член Русского географического общества

По его словам, формально сотрудничество с властями города есть, но вряд ли это именно то, чего от него ждали. За все время был выпущен лишь «достаточно милый» справочник по интересным для паломников точкам города и опробован проект историко-духовных туров для школьников — однако к нему власти решили вернуться осенью, так как в приоритете пока иные туристические мероприятия, поясняет Дервенев. Что же касается анонсированных в 2015 году курсов для гидов, — а повышение их компетенции в церковной тематике сегодня одна из ключевых задач, то пока дальше разговоров дело не пошло. Экскурсоводов, которым можно доверять, все еще единицы. То же с местами размещения для приезжающих, которых сегодня не хватает, и с логистикой. Если грамотно «закольцевать» маршруты с соседними регионами и епархиями, то остановившиеся в Петербурге паломники могли бы за пару дней не только посетить городские религиозные достопримечательности, но и съездить в те же Псков или Лен-область , уверены эксперты.

В Ленинградской области паломнический туризм пока тоже продвигают своими силами. Взять, к примеру, богатейшую на духовные памятники (здесь насчитывается свыше 170 объектов культурного наследия, из которых почти сотня входят в состав монастырей) Тихвинскую епархию. Это и сам Тихвинский Богородичный Успенский монастырь, где хранится Тихвинская икона Божией Матери, и Свято-Троицкий Александро-Свирский монастырь с мощами Александра Свирского , и уникальная Старая Ладога. Туристов здесь всегда много, но организовать все «без сучка и задоринки» самостоятельно непросто. Например, в самом Тихвине , по словам председателя епархиального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Тихвинской епархии иеромонаха Венедикта (Шустова), с размещением паломников тоже не все гладко — цены в гостиницах и мини-отелях европейские, условия средние, а на большие праздники некоторым и вовсе приходиться останавливаться в соседних Киришах.

— Мы организовали пилотный проект по детскому туризму, аналогов на рынке которому в Ленобласти нет. Называется он «От Матроны Босоножки к Мартирию Зеленецкому» и помимо святых мест включает в себя всевозможные интерактивы: это и рисование, и посещение мастерских по изготовлению керамических изделий, и возможность посадить цветы, и написать эссе. Детям всегда нужно некое вовлечение, поэтому все это действует — маршрут оказался очень популярен. Сейчас мы будем издавать путеводитель и предлагать его туристическим компаниям, — сообщает древле-хранитель Тихвинской епархии Татьяна Балт.

Этот проект, кстати, перекликается с тем, что в России последние пять лет реализуют соответ-ствующую президентскую программу, смысл которой в том, чтобы предоставить возможность как можно большему числу детей путешествовать по стране независимо от достатка родителей и региона проживания. Именно вовлечение детских туристических программ сегодня может помочь развитию паломнического туризма, заверяют специалисты.

Цифра

40 процентов от общих показателей турпотока Ленобласти составили поездки по храмам и монастырям.