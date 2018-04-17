«Атомфлот» этим летом проведет пять туристических круизов на Северный полюс

МОСКВА , 17 апреля. / ТАСС /. Ледокол компании «Атомфлот» этим летом осуществит пять рейсов на Северный полюс с туристами на борту. Об этом заявил во вторник ТАСС генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Вячеслав Рукша

"Будет пять круизов в летний сезон с конца июня по 1 декаду августа", — сказал Рукша.

Он отметил, что за один рейс ледокол доставляет на полюс около 120 человек. Набором и сопровождением туристов занимаются компании, отбираемые по итогам тендеров. «У нас есть две-три компании-партнера, которые занимаются пассажирами. Мы предоставляем только ледокол», — сказал Рукша.

При этом для «Атомфлота» такие туры являются далеко не первоочередным экономическим интересом. По словам главы компании, доход от них не превышает 1,5% в общей структуре. «Нам это интересно как школа, своеобразная бесплатная реклама нашей работы», — сказал Рукша.