«Атомфлот» этим летом проведет пять туристических круизов на Северный полюс 

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Ледокол компании «Атомфлот» этим летом осуществит пять рейсов на Северный полюс с туристами на борту. Об этом заявил во вторник ТАСС генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Вячеслав Рукша.
"Будет пять круизов в летний сезон с конца июня по 1 декаду августа", — сказал Рукша.
Он отметил, что за один рейс ледокол доставляет на полюс около 120 человек. Набором и сопровождением туристов занимаются компании, отбираемые по итогам тендеров. «У нас есть две-три компании-партнера, которые занимаются пассажирами. Мы предоставляем только ледокол», — сказал Рукша.
При этом для «Атомфлота» такие туры являются далеко не первоочередным экономическим интересом. По словам главы компании, доход от них не превышает 1,5% в общей структуре. «Нам это интересно как школа, своеобразная бесплатная реклама нашей работы», — сказал Рукша.
Арктические круизы проводятся на российских атомных ледоколах с 1991 года. Это помогло поддержать атомный флот в 1990-е годы, когда морские перевозки в Арктике резко сократились. Туристов последние годы традиционно доставляет новейший и самый крупный в мире атомный ледокол «50 лет Победы». Как ранее сообщали в компании, в основном арктический туризм привлекает жителей США и Европы, но в последние годы отмечается рост числа представителей азиатских стран и россиян. Участники круиза посещают острова архипелага Земля Франца-Иосифа со знаменитыми птичьими базарами и лежбищами морских животных, а на самом полюсе желающим предлагают купание в проруби в воде Северного Ледовитого океана. Стоимость круиза составляет свыше $25 тыс. на человека.