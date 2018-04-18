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Волонтеры тестируют терминал Пулково-2 в преддверии ЧМ-2018 по футболу
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Волонтеры тестируют терминал Пулково-2 в преддверии ЧМ-2018 по футболу 

ИА Синьхуа 55 минут назад
Фото: Диалог
Санкт-Петербург, 17 апреля /Синьхуа/ — Терминал Пулково-2 в Санкт-Петербурге, закрытый для рейсов последние несколько лет, тестируют для работы во время ЧМ-208 по футболу.
По сообщению местных СМИ, в дни проведения чемпионата терминал будет принимать чартерные рейсы с болельщиками. Здесь должны обслужить около 20 тыс. человек, уже получены заявки на обслуживание более 70 чартерных рейсов.
Сотни волонтеров тестируют работу аэропорта с 12 апреля. Испытания должны закончиться 26 апреля, в них будет задействовано около тысячи добровольцев, проверяющих скорость и эффективность работы персонала при регистрации, оформлении багажа, посадке.
По словам генерального директора управляющей компании аэропорта Владимира Якушева, система настроена так, чтобы болельщики разных сборных не встретились на одной территории. —0—
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