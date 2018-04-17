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Чрезмерное злоупотребление алкоголем стало причиной снятия с рейса двух пассажирок
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Чрезмерное злоупотребление алкоголем стало причиной снятия с рейса двух пассажирок 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
«К помощи полиции прибегнул командир воздушного судна, осуществлявший перелет »Москва (Домодедово)  — Санкт-Петербург — Варадеро (Куба)». По прибытии в Северную столицу он через диспетчера аэропорта Пулково попросил сотрудников транспортной полиции подняться на борт самолета и принять меры к двум неадекватным пассажиркам, злоупотребившим алкоголем», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Со слов членов экипажа самолета, две 26-летние девушки в период перелета выражались нецензурной бранью, отвечали грубостью на замечания, мешали спокойствию других пассажиров. Командир воздушного судна принял решение о снятии их с рейса.
Сотрудники линейного отдела МВД России аэропорта Пулково доставили нарушительниц в отделение полиции и составили на них административные протоколы по статьям 20.21 КоАП РФ.
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