Чрезмерное злоупотребление алкоголем стало причиной снятия с рейса двух пассажирок

Со слов членов экипажа самолета, две 26-летние девушки в период перелета выражались нецензурной бранью, отвечали грубостью на замечания, мешали спокойствию других пассажиров. Командир воздушного судна принял решение о снятии их с рейса.