Чрезмерное злоупотребление алкоголем стало причиной снятия с рейса двух пассажирок 

«К помощи полиции прибегнул командир воздушного судна, осуществлявший перелет »Москва (Домодедово) — Санкт-Петербург — Варадеро (Куба)». По прибытии в Северную столицу он через диспетчера аэропорта Пулково попросил сотрудников транспортной полиции подняться на борт самолета и принять меры к двум неадекватным пассажиркам, злоупотребившим алкоголем», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Со слов членов экипажа самолета, две 26-летние девушки в период перелета выражались нецензурной бранью, отвечали грубостью на замечания, мешали спокойствию других пассажиров. Командир воздушного судна принял решение о снятии их с рейса.
Сотрудники линейного отдела МВД России аэропорта Пулково доставили нарушительниц в отделение полиции и составили на них административные протоколы по статьям 20.21 КоАП РФ.