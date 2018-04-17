Лучшие туристические направления для отдыха в мае 

Москва, 17 апреля — «Вести. Экономика». Май — это время, когда многие путешественники стремятся посетить новые страны, увидеть новые достопримечательности. В мае еще нет такой сильной жары, как в летнее время, однако уже достаточно тепло, и майский отдых обещает много приятных впечатлений. Эксперты Business Insider изучили погодные данные, а также ценовые предложения на разные направления, и составили рейтинг лучших туристических направлений для отдыха в мае. Будапешт, Венгрия
Будапешт — столица Венгрии и самый крупный город страны. Достопримечательности Будапешта на берегу Дуная, Будайская крепость и проспект Андраши включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Проспект Андраши является наиболее представительной улицей Будапешта. Он соединяет площадь Эржебет с площадью Героев и с городским парком Варошлигет; на проспекте много зданий в стиле неоренессанс, одним из самых ярких примеров которого является Оперный театр, который был построен по проекту архитектора Миклоша Ибля и открыт в 1884 г. Будапешт является единственной столицей европейского государства — курортом благодаря многочисленным горячим минеральным источникам. Сиемреап, Камбоджа
На территории провинции находились несколько древних столиц империи — Махендрапура (на плато Кулен), Харихаралайя (ныне городок Ролуох) и Священный город Ангкор, развалины которого находятся в нескольких километрах к северу от современного города Сиемреап. Это один из крупнейших центров международного туризма. Бали, Индонезия
Бали — остров в Малайском архипелаге. Развитие получили сёрфинг, дайвинг, экологический и пляжный туризм. Реконструирован аэропорт, возводятся отели класса люкс и скромные недорогие гостиницы, чтобы охватить весь социальный спектр любителей путешествий. Погода в мае здесь великолепная — нет удушающей жары, однако уже можно купаться, а живописные ландшафты не оставят никого равнодушным. Маврикий
Несмотря на отдалённость, Маврикий имеет большую популярность среди европейских туристов, являясь одним из самых красивых и дорогих туристических курортов наряду с Мальдивскими и Сейшельскими островами. На Маврикии распространён в основном пляжный отдых, но также популярны экскурсии в океан, реже — вглубь острова. Одной из природных достопримечательностей являются Семицветные пески. Флоренция, Италия
Флоренция является важным городом итальянской моды и была удостоена 31 места в рейтинге модных столиц мира. Кроме того, Флоренция — это национальный экономический, туристический и индустриальный центр Италии. Флоренция — один из самых значительных и известных культурных центров европейского континента. Город называют «колыбелью эпохи Возрождения». Флоренция подарила миру таких гигантов мысли и искусства как — Леонардо да Винчи, Микеланджело, Донателло, Данте, Галилей. Лиссабон, Португалия
Лиссабон — столица, крупнейший город и главный порт Португалии. Типичный летний сезон длится около шести месяцев — с мая по октябрь, хотя и в апреле температура порой достигает 25-32 °C. В Лиссабоне гармонично сочетается архитектурное наследие различных стилей. Крупнейшие очаги культурной жизни — Национальный театр Сан-Карлуш и Музей старинного искусства. Из градостроительных ансамблей интересны площадь Фигейра и проспект Свободы. Популярной забавой горожан является бой быков. Но, в отличие от испанской корриды, где быка убивают, в португальской животное усмиряет команда безоружных бойцов (форкадуш). Рио-де-Жанейро, Бразилия
Среди достопримечательностей города: пляжи Ипанема и Копакабана, парк Фламенго, гигантская статуя Христа-Искупителя на горе Корковаду, гора Сахарная Голова, стадион Маракана. Известными и самыми посещаемыми архитектурными памятниками города являются колониальные церкви, монастырь Сан-Бенто, монастыри Сан-Антонио и ордена капуцинов, а также бывшая императорская резиденция Кинта-да-Боа-Виста. Куско, Перу
Куско — город на юго-востоке Перу. Куско — город древнейшей истории. Археологические раскопки обнаружили, что люди селились в этих местах уже более 3 тысяч лет. Следует отметить, что в наши дни Куско получил две достопримечательности выделяющие его из ряда других южно-американских городов. Одна из них — геоглифы на склонах окружающих гор, которые возникли силами перуанской армии в середине XX века. Вторая — статуя Христа — дар городу второй половины XX века. Она немного меньше своей знаменитой предшественницы из Рио-де-Жанейро в Бразилии, но и Куско тоже невелик. Барбадос
На острове расположены ряд отелей международного класса. Также можно заранее зарезервировать небольшую гостиницу либо виллу. Среди туристов наиболее популярны западные и южные берега острова с лазурным карибским морем и пляжами из белого песка. Вдоль восточного атлантического побережья сильное волнение, что создаёт хорошие условия для сёрфинга, хотя при отливе есть определённый риск. Место «Soup Bowl» довольно популярно для любителей этого вида спорта. Ванкувер, Канада
Ванкувер — город на западном побережье Канады, крупнейший населённый пункт провинции Британская Колумбия и третий по величине в Канаде. Живописное расположение города делает его одним из главных мест для туризма. Туристы посещают сады города, Стэнли Парк, парк королевы Елизаветы, Ботанический сад Ван Дусена; а также горы, океан, леса и другие парки, окружающие город. Каждый год более миллиона человек проезжают через Ванкувер на круизных судах, часто идущих на Аляску.