В Пулково будет работать дополнительный терминал для футбольных болельщиков

Болельщиков мундиаля в Петербурге будет встречать терминал Пулково-2, сегодня, 17 апреля, его тестируют с помощью сотни волонтеров, сообщили в ООО «Воздушные ворота Северной столицы».

На время чемпионата мира по футболу в России именно он будет использоваться для обслуживания болельщиков, которые прилетают и улетают чартерными рейсами.

В испытаниях задействовано около 1 тысячи волонтеров.

Петербургский пассажирский аэропорт уже получил заявки на обслуживание более 70 чартерных рейсов в рамках ЧМ-2018.

Перед терминалом в пулково-2 будет организована буферная зона, в которой болельщики смогут находиться до подачи самолета.

Там организуют пункты питания, туалеты, зоны отдыха и сувенирные киоски.

Испытания продлятся до 26 апреля включительно.