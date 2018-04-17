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В Пулково будет работать дополнительный терминал для футбольных болельщиков
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В Пулково будет работать дополнительный терминал для футбольных болельщиков 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Болельщиков мундиаля в Петербурге будет встречать терминал Пулково-2, сегодня, 17 апреля, его тестируют с помощью сотни волонтеров, сообщили в ООО «Воздушные ворота Северной столицы».
На время чемпионата мира по футболу в России именно он будет использоваться для обслуживания болельщиков, которые прилетают и улетают чартерными рейсами.
В испытаниях задействовано около 1 тысячи волонтеров.
Петербургский пассажирский аэропорт уже получил заявки на обслуживание более 70 чартерных рейсов в рамках ЧМ-2018.
Перед терминалом в пулково-2 будет организована буферная зона, в которой болельщики смогут находиться до подачи самолета.
Там организуют пункты питания, туалеты, зоны отдыха и сувенирные киоски.
Испытания продлятся до 26 апреля включительно.
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