Количество проданных билетов на ЧМ-2018 превысило 1,5 миллиона

Майя Ломидзе. На чемпионат мира по футболу, по данным оргкомитета мундиаля, продано более 1,7 миллиона билетов. Об этом в ходе пресс-конференции НСН рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России

«Оргкомитет ЧМ даёт данные, что реализовано более 1,7 миллиона билетов на все матчи, и спрос достаточно высокий. Звучали пессимистичные прогнозы, что приедет не больше, чем 300 тысяч иностранных туристов. Понятно, что в числе этого миллиона болельщиков есть и россияне, но примерно половина — иностранные фанаты. Скептические прогнозы не оправдались. Доля забронированных мест пока не афишируется, и это понятно, потому что все ждали, когда «МАТЧ Аккомодейшн 2018» выложит дополнительные места. Но проблем с обеспечением местами точно не будет», — пообещала Ломидзе.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России заявила НСН, что вскоре цены на размещение в гостиничном фонде на период ЧМ-2018 будут пересмотрены.