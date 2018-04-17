Ещё
Количество проданных билетов на ЧМ-2018 превысило 1,5 миллиона
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Количество проданных билетов на ЧМ-2018 превысило 1,5 миллиона 

Национальная Служба Новостей 47 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
На чемпионат мира по футболу, по данным оргкомитета мундиаля, продано более 1,7 миллиона билетов. Об этом в ходе пресс-конференции НСН рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
«Оргкомитет ЧМ даёт данные, что реализовано более 1,7 миллиона билетов на все матчи, и спрос достаточно высокий. Звучали пессимистичные прогнозы, что приедет не больше, чем 300 тысяч иностранных туристов. Понятно, что в числе этого миллиона болельщиков есть и россияне, но примерно половина — иностранные фанаты. Скептические прогнозы не оправдались. Доля забронированных мест пока не афишируется, и это понятно, потому что все ждали, когда «МАТЧ Аккомодейшн 2018» выложит дополнительные места. Но проблем с обеспечением местами точно не будет», — пообещала Ломидзе.
Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России заявила НСН, что вскоре цены на размещение в гостиничном фонде на период ЧМ-2018 будут пересмотрены.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Эксперты назвали страны с самыми чистыми пляжами Новый аэровокзал откроется в Симферополе АТОР: Каир россиян не интересует, они жду Хургаду и Шарм-эль-Шейх
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США ударят по Китаю139
Россия «отзывает» студентов из-за рубежа185
Коса Тузла стала федеральной собственностью45
Крымский мост потроллил Украину153
Новый удар по Сирии назвали сбоем в системе23
Видео
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
01:24
Кто взорвет Сирию
Ближний Восток В мире
04:00
США ударят по Китаю
Экономика
04:00
В Кремле надеются на возвращение Telegram
Политика
01:12
Лавров осудил удары по Сирии
Политика
05:27
Додон посетит Петербург
Политика
00:54
Путин назвал удар США по Сирии актом агрессии
Политика
06:16
Грушко прокомментировал расследование дела Скрипаля
Политика
03:10
Фриске использовал новое оружие против Шепелева
Шоу-бизнес
00:43
Киркоров запретил радиостанциям исполнять свои хиты
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение