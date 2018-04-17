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В Архангельске мошенники торговали билетами на фейковый рейс в Симферополь
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В Архангельске мошенники торговали билетами на фейковый рейс в Симферополь 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
В Архангельске мошенники продавали авиабилеты на несуществующие регулярные рейсы. В частности, на одном из вебсайтов предлагались билеты по маршруту из столицы Поморья в Симферополь на рейсы «Нордавиа», которых нет в расписании авиакомпании.
— Эта мошенническая схема, потерпевшими которой, вероятно, стали люди, купившие такие билеты, поражает своей дерзостью, — сказал генеральный директор авиакомпании «Нордавиа» Анатолий Семенюк. — Масштабы действий мошенников станут известны позже, когда наступит время перелета, который обладатели этих билетов, к сожалению, не смогут совершить.
«Нордавиа» обратилась в правоохранительные органы с просьбой провести расследование и найти организаторов мошеннической схемы. Проверкой по фактам мошенничества занимается полиция Архангельска.
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