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«Аэроэкспресс» в аэропорт Домодедово переходит на летний режим работы
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«Аэроэкспресс» в аэропорт Домодедово переходит на летний режим работы 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Москва24
МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Компания «Аэроэкспресс» вводит с 23 апреля дополнительные рейсы в направлении аэропорта Домодедово в связи переходом на летний режим работы. Об этом сообщает во вторник пресс-служба компании.
Добраться в аэропорт теперь можно с 05:30 до 00:30 мск, ранее первый поезд до Домодедова отправлялся с Павелецкого вокзала в 06:00 мск. Доехать из аэропорта в Москву можно с 05:15 до 00:30 мск, до перехода на летний график последний поезд из Домодедово отправлялся в 00:00 мск.
"Введение дополнительных рейсов обусловлено востребованностью маршрута среди пассажиров и связано с переходом на летнее расписание", — приводит пресс-служба комментарий исполнительного директора «Аэроэкспресса» Валерия Федорова. Поезда курсируют с получасовым интервалом, поездка длится 45 минут.
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