Остров Хайнань обаянием привлекает туристов из России

Пекин,17 апреля / Синьхуа / — В 2018 году отмечается 30-летие со дня основания пров. Хайнань и Хайнаньской специальной экономической зоны. За прошедшие 30 лет Хайнань развился с нуля и превратился в международный курортный остров. Уникальные туристические ресурсы острова привлекают туристов из разных уголков мира.

Наиболее глубокую симпатию к острову питают туристы из России

Данные показывают, что Россия является крупнейшим источником притока зарубежных туристов на Хайнань. В 2017 году Хайнань принял в общей сложности 284 тыс. российских туристов, что стало рекордным историческим показателем.

Солнце, песчаные пляжи, удобство транспорта, высокий уровень услуг и лечение методами китайской медицины придают особое обаяние острову Хайнань, перед которым не могут устоять туристы из России.

Сообщается, что сейчас на Хайнане действует безвизовый режим для тургрупп в составе не менее двух туристов из России. Максимальный срок безвизового пребывания на острове для них составляет 21 день.

Результаты опроса показывают, что в последние годы свыше 80 процентов туристов из России прошли лечение методами китайской медицины или получили медицинскую помощь на острове Хайнань.

В целях ознакомления большего числа российских туристов с островом провинция Хайнань за последние годы провела множество презентаций в России. В частности, провинция принимала участие в туристических форумах и выставках, размещала рекламу в российском сегменте интернета, что позволило повысить известность и популярность острова Хайнань в России.

Екатеринбург, Новосибирск, Иркутск, Красноярск, Владивосток, Хабаровск и Улан-Удэ. В настоящее время город Санья связан прямыми международными авиарейсами с восемью российскими городами, включая Москву

Казань, В этом году ожидается открытие прямых авиарейсов в Тюмень Уфу и другие российские города.

При этом администрация провинции Хайнань принимает меры для всестороннего повышения уровня туристических услуг.

Сообщается, что в туристическом районе «Дадунхай» /"Большое восточное море"/ предварительно построена зона услуг для российских туристов. В Линшуй-Лиском автономном уезде будет создана база приема российских туристов.

Кроме того, в центре обслуживания туристов города Санья открыта сервисная горячая линия на русском языке, в городах Хайкоу и Санья учреждены центры китайской медицины. -0-