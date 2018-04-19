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Задержанный на двое суток рейс из Канкуна вылетел в Россию
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Задержанный на двое суток рейс из Канкуна вылетел в Россию 

Российская Газета 27 минут назад
Фото: Российская Газета
Застрявшие в Мексике российские туристы отправились наконец-то домой. Об этом РИА Новости сообщили в посольстве РФ в Мехико.
Принадлежащий компании Nordwind Boeing 777 вылетел из аэропорта Канкуна в 15:41 по местному времени (23:41 мск). В аэропорту Шереметьево он приземлится утром в четверг. По данным он-лайн табло, рейс N4 3516 прибудет в 10:53.
Задержаться на мексиканском курорте россиянам пришлось из-за технической неисправности, выявленной в ходе предполетной подготовки лайнера.
"Мы ждали запчасти для датчика системы кондиционирования самолета, поэтому вылет так затянулся", — рассказал агентству «Интерфакс» директор по маркетингу компании Nordwind Александр Сухоруков.
Посольство РФ в Мексике все время ожидания вылета находилось в контакте с Росавиацией и перевозчиком. «В этот раз жалоб от туристов к нам не поступало», — заявил представитель дипмиссии.
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