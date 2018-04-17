Рейс Nordwind из Канкуна в Москву задержали почти на сутки

Самолет авиакомпании Nordwind, который выполняет рейс N4 3516, не смог вылететь из мексиканского города‐курорта Канкуна. Борт задержали почти на сутки из‐за технической неисправности транспортного средства. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на директора по маркетингу компании Александр Сухорукова.

В соответствии с графиком самолет должен был вылететь из Канкуна в понедельник, 16 апреля, в 19:15 по местному времени. В Москве лайнер ждали к 17:35 вторника.

Самолет не вылетел из-за технической неисправности, это не механическое повреждение

На данный момент, пояснил Сухоруков, вылет перенесли на 01:35 среды по Москве. В столице воздушное судно должно приземлиться в 12:50.

Всех пассажиров задержанного рейса разместили в гостиницах.

Ранее о длительной задержке сообщил один из пассажиров. Он пожаловался, что в Nordwind никак не объясняют ситуацию, а люди без еды и воды находятся в аэропорту.