Китайская провинция Хайнань намерена расширять сотрудничество с регионами России

Пекин, 17 апреля / Синьхуа / — Председатель народного правительства самой южной китайской провинции Хайнань Шэнь Сяомин на днях заявил о готовности острова усиливать сотрудничество с регионами России , сообщают местные СМИ.

"В 2018 году в Китае отмечается 40-летняя годовщина начала проведения политики реформ и открытости, а также 30-летняя годовщина основания провинции Хайнань и создания Хайнаньской специальной экономической зоны", — сказал губернатор, добавив, что провинция намерена в рамках реализации инициативы «Пояса и пути» углублять сотрудничество с регионами России по следующим направлениям.

Во-первых, активизировать сотрудничество по линии побратимских отношений между городами острова и России. Начиная с 2010 года, Хайнань подписала с Мурманской, Владимирской и Калининградской областями меморандумы о намерениях по установлению побратимских отношений, благодаря чему стороны провели дружественные контакты в сфере медицины и туризма. Наряду с этим Санья Хабаровск , Цюнхай и Домодево Московской области установили побратимские отношения соответственно в 2011 и 2016 годах. В этом году делегация правительства провинции Хайнань посетит Санкт-Петербург с целью подписания меморандума о намерениях по установлению побратимских отношений. Дружественные обмены и взаимодействие между провинцией и регионами России содействовали развитию дружбы между двумя государствами.

Во-вторых, укреплять сотрудничество в сфере туризма. По инициативе провинции Хайнань будет создана комиссия советников по совершенствованию хайнаньской туристической среды для российских туристов, куда с российской стороны войдут крупные туроператоры, компетентные чиновники и ученые. Хайнань также направит делегацию для участия в туристической ярмарке в Москве и других туристических мероприятиях.

По сообщению Шэнь Сяомина, Россия представляет собой крупнейший источник въездного турпотока на остров, который по итогам 2017 года посетило рекордное количество российских туристов — 284 тыс. человек.

В настоящее время аэропорт города Санья обслуживает восемь прямых авиамаршрутов, связывающих город с Москвой, Екатеринбургом , Новосибирском, Иркутском, Красноярском, Владивостоком , Хабаровском и Улан-удэ . По ним совершается 19 рейсов в неделю.

Казанью и "В этом году будут также открыты прямые рейсы, связывающие остров с Тюменью Уфой ", — сообщил Шэнь Сяомин.

В-третьих, усиливать сотрудничество в области медицины. На острове Хайнань планируется в сотрудничестве с российской стороной создать центр оздоровления с помощью традиционной китайской медицины, детский

медико-реабилитационный центр, провести китайско-российский медицинский форум и форум по медицинскому туризму на высоком уровне.

Итоги обследования показывают, что в последние годы почти 80 процентов побывавших на острове российских туристов проходили курсы лечения или оздоровления с помощью традиционной китайской медицины.

Стороны также намерены содействовать производственному сотрудничеству и углублять гуманитарно-культурные контакты и межлюдские обмены, подчеркнул Шэнь Сяомин. -0-