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АТОР: Каир россиян не интересует, они жду Хургаду и Шарм-эль-Шейх
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АТОР: Каир россиян не интересует, они жду Хургаду и Шарм-эль-Шейх 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
11 апреля открылось авиасообщение между Москвой и Каиром. Как российские туристы отреагировала на возможность вновь отправиться на полюбившиеся египетские курорты, НСН рассказала директор Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе.
«Никакого всплеска мы пока не видим, и мы его изначально не планировали. Однако египетские коллеги не теряют надежды, они постоянно инициируют всевозможные проверки, чтобы, прежде всего, открылись популярные курорты на Красном море. К слову, турагенства сейчас предлагают отдых на Средиземном море, куда легче добраться из Каира. Сейчас называется новая дата — осень, но напомню, что мы уже два год подряд рассчитывали на осень 2016-го, 2017-годов. Теперь — 2018-ый», — пояснила Майя Ломидзе.
Ранее в Ассоциации туроператоров России сообщили, что жители нашей страны все чаще интересуются не только пляжным, но и экскурсионным отдыхом.
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