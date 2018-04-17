АТОР: Каир россиян не интересует, они жду Хургаду и Шарм-эль-Шейх

«Никакого всплеска мы пока не видим, и мы его изначально не планировали. Однако египетские коллеги не теряют надежды, они постоянно инициируют всевозможные проверки, чтобы, прежде всего, открылись популярные курорты на Красном море. К слову, турагенства сейчас предлагают отдых на Средиземном море, куда легче добраться из Каира. Сейчас называется новая дата — осень, но напомню, что мы уже два год подряд рассчитывали на осень 2016-го, 2017-годов. Теперь — 2018-ый», — пояснила Майя Ломидзе.

Ранее в Ассоциации туроператоров России сообщили, что жители нашей страны все чаще интересуются не только пляжным, но и экскурсионным отдыхом.