Крым стал самым дешевым направлением на майские праздники

«Самое дешевое направление — Крым. Стоимость недельного отдыха с вылетом 28 апреля — порядка 38-40 тыс. рублей на двоих на неделю на базе завтрака с размещением «три звезды»», — сказала она.

Самым дорогим направлением стала Греция

«Самое дорогое направление — Греция с вылетом 28 апреля. Неделя в all-inclusive обойдется в 98 тыс. рублей на двоих», — отметила Ломидзе.

Наиболее популярным направлением на майские праздники стала Турция

«Половина всех реализованных туров на майские праздники — Турция, затем идет Кипр , следом — Испания , потом Болгария , затем ОАЭ . На шестом месте идет Греция», — отметила она.

Первые майские праздники пройдут с 29 апреля по 2 мая.