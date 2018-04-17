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Крым стал самым дешевым направлением на майские праздники
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Крым стал самым дешевым направлением на майские праздники 

Rambler News Service 1 час назад
Недельная поездка в Крым стала самым дешевым туристическим направлением на майские праздники, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
«Самое дешевое направление — Крым. Стоимость недельного отдыха с вылетом 28 апреля — порядка 38-40 тыс. рублей на двоих на неделю на базе завтрака с размещением «три звезды»», — сказала она.
Самым дорогим направлением стала Греция.
«Самое дорогое направление — Греция с вылетом 28 апреля. Неделя в all-inclusive обойдется в 98 тыс. рублей на двоих», — отметила Ломидзе.
Наиболее популярным направлением на майские праздники стала Турция.
«Половина всех реализованных туров на майские праздники — Турция, затем идет Кипр, следом — Испания, потом Болгария, затем ОАЭ. На шестом месте идет Греция», — отметила она.
Первые майские праздники пройдут с 29 апреля по 2 мая.
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