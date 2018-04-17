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Краснодарцы «отвоевали» тротуар у отеля Mariott
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Краснодарцы «отвоевали» тротуар у отеля Mariott 

Новая Кубань 33 минуты назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 17 апреля — Новая Кубань. «Тротуар по Красной от Длинной до Пашковской снова для пешеходов. Тест-драйв пройден, идётся идеально». — об этом сообщил сегодня утром помощник мэра Краснодара Владимир Вербицкий.
За тротуар возле отеля Mariott велась целая война. Жители краевой столицы были возмущены тем, что на главной прогулочной улице города сузили пешеходную часть. 1,5 метра тротуар буквально «захватил» отель.
В дело вмешалась городская администрация.
Вице-президент группы компаний «Европея» Сергей Коваленко признавал, что это ошибка подрядчика, возводившего здание.
После демонтажа бордюров перед входом в отель права пешеходов были восстановлены. Теперь ширина тротуара составляет 3 м.
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