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В самолетах появятся спальные салоны и детские площадки
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В самолетах появятся спальные салоны и детские площадки 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Ридус
Представители компании Airbus разработали проект спален, игровых комнат и конференц-залов, которые будут расположены в грузовых отсеках самолетов. Инновационная концепция может быть внедрена уже к 2020 году на самолетах A330, сообщает De Zeen.
Подобное решение также рассматривается для более крупных лайнеров A350. Спальни с двухъярусными кроватями при необходимости можно будет демонтировать, чтобы освободить место для груза.
Представители Airbus говорят, что некоторые помещения самолета могут быть использованы как рабочее пространство с экраном, столами и креслами или как игровая для детей.
Каждый отсек будет сборным, он может быть использован отдельно, в зависимости от потребностей пассажиров или авиакомпании.
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