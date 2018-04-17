В самолетах появятся спальные салоны и детские площадки

Представители компании Airbus разработали проект спален, игровых комнат и конференц-залов, которые будут расположены в грузовых отсеках самолетов. Инновационная концепция может быть внедрена уже к 2020 году на самолетах A330, сообщает De Zeen.

Подобное решение также рассматривается для более крупных лайнеров A350. Спальни с двухъярусными кроватями при необходимости можно будет демонтировать, чтобы освободить место для груза.

Представители Airbus говорят, что некоторые помещения самолета могут быть использованы как рабочее пространство с экраном, столами и креслами или как игровая для детей.

Каждый отсек будет сборным, он может быть использован отдельно, в зависимости от потребностей пассажиров или авиакомпании.