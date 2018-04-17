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Самолеты с кроватями и конференц-залами могут появиться к 2020 году
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Самолеты с кроватями и конференц-залами могут появиться к 2020 году 

Ридус 1 час назад
Фото: Ридус
Оснастить самолеты кроватями, а также детскими и переговорными комнатами планирует компания Airbus к 2020 году.
Airbus вместе с французской компанией Zodiac Aerospace разработала концепцию, в рамках которой грузовые отсеки самолетов A330 и A350 предлагается превратить в спальные помещения с двухъярусными кроватями.
Причем модули для сна при желании можно будет демонтировать, чтобы освободить место для груза. Так авиакомпании смогут сами регулировать распределение мест для груза и для пассажиров.
Часть помещений воздушного судна компания предложила использовать как рабочее пространство или игровую для детей. В дополнительном «модуле конференц-зала» будут установлены кресла и столы для рабочих встреч. Проектор позволит пассажирам проводить презентации или смотреть фильмы на большом экране.
Также в самолетах предполагается обустроить стойки регистрации, как в отелях. Вообще, по замыслу, пассажиры должны чувствовать себя в полете комфортно, как в хорошей гостинице.
«Такой подход к коммерческим воздушным перевозкам — это шаг к комфорту пассажиров. Мы уже получили очень положительные отзывы от нескольких авиакомпаний по нашим первым макетам», — сказал глава программы Airbus «Каюта и грузоперевозки» Джефф Пиннер.
Ранее компания уже представляла концепцию прозрачной кабины для самолета с виртуальным полем для гольфа.
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