В Воронежском аэропорту официально стартовал курортный сезон 

Открыл его рейс в Анталью.
Курортный сезон официально стартовал. В международном аэропорту Воронеж открылся рейсом в Анталью — отдыхать на турецкий берег отправились 219 счастливчиков, в том числе из других регионов. Отпуск для них начался без волнений, как добраться до самолета. В общей сложности аэропорт организует трансфер для жителей Липецкой, Белгородской, Курской, Воронежской, Пензенской, Саратовской, Брянской, Орловской— всего 13 областей. — В Москву едешь отдыхать, устаешь. А сюда приехала — совершенно не устала. Во-первых, встречают очень даже весело, радостно. Водитель отличный, автобус чистый, — делится турист Татьяна Ильина. — Меня посадили на прекрасную машину, иномарку — все было комфортно, удобно. Ехать тут чуть-чуть поближе, чем до Москвы. Но плюс то, что это, во-первых, бесплатно. Это комфортно, это удобно. Поэтому, я думаю, чтоспросом будет пользоваться, — рассказывает представитель пензенского турагентства Наталья Медведева. Первых в этом сезоне отдыхающих провожали празднично — под зажигательные танцы. И уже буквально через три часа пассажиры любовались морем. С 22 мая летать в Турцию из Воронежа станут чаще. В неделю будет 23 рейса.