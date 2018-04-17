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«Аэроэкспресс» отменил плату за провоз животных и велосипедов
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«Аэроэкспресс» отменил плату за провоз животных и велосипедов 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Компания «Аэроэкспресс» упростила правила провоза животных и велосипедов в аэроэкспрессах на всех направлениях, теперь провезти питомцев и велотранспорт можно бесплатно, сообщается в пресс-релизе компании.
"Комфорт наших пассажиров — приоритет деятельности компании. Мы упростили правила проезда в «Аэроэкспресс» — пассажирам с велосипедами и животными теперь не придется тратить время и средства на покупку дополнительного билета для их перевозки", — приводятся в сообщении слова исполнительного директора «Аэроэкспресса» Валерия Федорова.
Отмечается, что ранее стоимость перевозки домашних животных составляла 100 рублей, одного велосипеда в неразобранном виде — 50 рублей.
Компания напоминает, что перевозить велосипеды разрешается исключительно в тамбуре поезда. Мелких домашних животных следует перевозить в специальных контейнерах на местах, предназначенных для ручной клади. Собак крупных пород — в тамбуре поезда под наблюдением хозяев с соблюдением санитарно-гигиенических норм.
"Аэроэкспресс" перевозит пассажиров между столицей и аэропортами "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево". Компания за 2017 год увеличила перевозки пассажиров на 0,6% по сравнению с предыдущим годом — до 11,66 миллиона человек.
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