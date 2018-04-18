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Шмели вынудили «Россию» заменить самолет рейса Москва — Симферополь
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Шмели вынудили «Россию» заменить самолет рейса Москва — Симферополь 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Авиакомпания «Россия» заменит воздушное судно на рейсе Москва — Симферополь из-за вылетевших из контейнера шмелей, рассказал РИА Новости представитель перевозчика.
"Во время загрузки багажа на воздушное судно авиакомпании «Россия», готовящееся к выполнению рейса FV6143 из аэропорта «Внуково» в Симферополь, предположительно обслуживающей организацией была нарушена герметичность контейнера, перевозившего насекомых. В результате из контейнера вылетело около 10 особей специально выведенного вида шмелей", — сообщил представитель.
Данный вид насекомых не представляет опасности для здорового человека, подчеркнул он.
Авиакомпания в соответствии с международными авиационными правилами приняла незамедлительное решение о замене воздушного судна для выполнения данного рейса.
Службами компании проводится проверка случившегося, добавили в «России».
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