Шмели вынудили «Россию» заменить самолет рейса Москва — Симферополь

"Во время загрузки багажа на воздушное судно авиакомпании «Россия», готовящееся к выполнению рейса FV6143 из аэропорта «Внуково» в Симферополь, предположительно обслуживающей организацией была нарушена герметичность контейнера, перевозившего насекомых. В результате из контейнера вылетело около 10 особей специально выведенного вида шмелей", — сообщил представитель.

Данный вид насекомых не представляет опасности для здорового человека, подчеркнул он.

Авиакомпания в соответствии с международными авиационными правилами приняла незамедлительное решение о замене воздушного судна для выполнения данного рейса.

Службами компании проводится проверка случившегося, добавили в «России».