Петербург проведет первый в мире фестиваль ледоколов

Москва , 17 апреля — «Вести. Экономика». В акватории Невы 29-30 апреля пройдет фестиваль ледоколов, сообщает Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга

Жители и гости города смогут наблюдать за парадом с набережной Лейтенанта Шмидта или Английской набережной. Фестиваль пройдет с 11:00 до 20:00, в нем примут участие легендарные ледоколы «Красин», " Иван Крузенштерн ", «Невская застава», «Мудьюг», «Санкт-Петербург» и «Новороссийск».

Фестиваль откроют 29 апреля в 13:00. Зрителей ждет интерактивная и развлекательная программа, мастер-классы, конкурсы и викторины, а также выступления уличных артистов и аниматоров.

"Фестиваль ледоколов — это уникальное мероприятие, аналогов которому нет во всем мире. В этом году он празднует свой первый юбилей. С каждым годом посмотреть на парад ледоколов приезжает все больше туристов, в том числе иностранных.