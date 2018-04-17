Петербург проведет первый в мире фестиваль ледоколов 

Москва, 17 апреля — «Вести. Экономика». В акватории Невы 29-30 апреля пройдет фестиваль ледоколов, сообщает Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга.
Жители и гости города смогут наблюдать за парадом с набережной Лейтенанта Шмидта или Английской набережной. Фестиваль пройдет с 11:00 до 20:00, в нем примут участие легендарные ледоколы «Красин», "Иван Крузенштерн", «Невская застава», «Мудьюг», «Санкт-Петербург» и «Новороссийск».
Фестиваль откроют 29 апреля в 13:00. Зрителей ждет интерактивная и развлекательная программа, мастер-классы, конкурсы и викторины, а также выступления уличных артистов и аниматоров.
"Фестиваль ледоколов — это уникальное мероприятие, аналогов которому нет во всем мире. В этом году он празднует свой первый юбилей. С каждым годом посмотреть на парад ледоколов приезжает все больше туристов, в том числе иностранных.
Фестиваль является не только зрелищным праздником, но и демонстрирует всю мощь арктического региона России", — заявил председатель местного Комитета по развитию туризма Андрей Мушкарев.