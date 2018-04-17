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Северный автовокзал Екатеринбурга запускает прямой автобусный рейс до Казани
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Северный автовокзал Екатеринбурга запускает прямой автобусный рейс до Казани 

ТАСС 1 час назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 апреля. /ТАСС/. Северный автовокзал Екатеринбурга с 27 апреля запускает прямой автобусный рейс до Казани. Автобус, который вмещает порядка 50 пассажиров, будет отправляться из Екатеринбурга ежедневно в 20:00 местного времени (18:00 мск), сообщили во вторник ТАСС в справочной автовокзала.
"Автобусы будут отправляться в Казань ежедневно с 27 апреля в 20:00 (18:00 мск). Билет до Казани будет стоить чуть более 1,7 тыс. рублей, провоз багажа — порядка 350 рублей. Автобус будет заходить в Нижнекамск, Набережные Челны, Можгу, Ижевск, Воткинск и Пермь. Прибытие в Казань — 14:55 мск", — сказала собеседница агентства.
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