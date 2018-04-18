Автобусное движение между Курганом и Екатеринбургом ограничат в дни ЧМ 

Как пояснил руководитель одного из автотранспортных предприятий Александр Калинин, хотя водители и транспорт прошли проверку в органах безопасности и имеют допуск на автовокзалы, весь коллектив придется отправлять на месяц в вынужденный отпуск. Но это еще полбеды. Начало лета — горячая пора для абитуриентов и отпускников. Как они, а также футбольные болельщики попадут в Екатеринбург, пока непонятно. Электричка ходит раз в день и добирается до столицы Среднего Урала к обеду.
Перевозчики считают нецелесообразным устанавливать систему ЭРА-ГЛОНАСС.
— У нас уже есть ГЛОНАСС, — говорит Калинин. — Чтобы адаптировать наши приборы с ЭРА-ГЛОНАСС, надо заплатить по 25 тысяч рублей с каждой единицы подвижного состава. И еще не факт, что УМВД по Свердловской области разрешит въезд в город.
По словам директора регионального департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Александра Константинова, эту проблему может решить только федеральный минтранс.