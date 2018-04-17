Что предлагает туристический рынок в наступающем сезоне

Куда, если не за границу?

Обострение дипломатических отношений между Евросоюзом Россией вызвало вполне обоснованные волнения у самарцев, планировавших провести свой отпуск за границей. Прежде всего, всех интересует вопрос оформления виз. Но беспокойство напрасно: на данный момент сокращения визовых центров не произошло, как не планируется и увеличение сроков открытия виз.

Второй важный момент — рост курса иностранной валюты по отношению к рублю, вызвавший удорожание туров. Некоторые туристы оказались вынуждены изменить свои планы в пользу путешествий по России. По мнению специалистов туристического рынка, тех, кто переориентировался на внутренний туризм, совсем немного.

"Если человек весь год мечтал побывать, например, в Италии и посмотреть Рим Ватикан , то едва ли вместо этого он согласится отдохнуть в Сочи , — считает начальник туристического отдела ГК «Авитекс» Ольга Макеева . — Я думаю, скорее стоит ожидать переориентации с отелей более высокого уровня на более низкий, а также сокращения продолжительности отдыха".

Летим в Европу

В этом сезоне операторы туристического рынка отмечают снижение спроса на туры в Испанию , что связано с внутриполитической обстановкой в этой стране. Туристам там по-прежнему рады, вот только нет гарантии в том, что все необходимые иностранным гостям службы будут работать в штатном режиме. Многие путешественники в этом сезоне отдадут предпочтение Греции или Италии. Тем более что Греция обещает выдавать визы в ускоренном режиме. Что же касается Италии, новинкой этого сезона станут прямые перелеты из Самары не в Римини, а в Болонью, откуда будут начинаться туристические программы. В этом городе более современный аэропорт, а географическое положение предполагает дополнительные возможности для шопинга и развлечения туристов.

По-прежнему огромным спросом у туристов пользуется и Турция . Любители экскурсионного отдыха могут воспользоваться не только чартерными авиарейсами на наиболее популярные морские курорты, но и регулярными рейсами в Стамбул , откуда предлагаются очень удобные стыковки для дальнейшего путешествия по стране.

Доступная Азия

Из всех стран Азии наиболее популярными среди самарцев остаются Объединенные Арабские Эмираты . На протяжении всего года туда можно отправиться из аэропорта Курумоч, воспользовавшись регулярными авиарейсами.

"В этой стране постоянно что-то строится и меняется, поэтому туристам интересно приезжать туда снова и снова, — комментирует Ольга Макеева. — Сейчас Эмираты стали более демократичными, чем раньше. Кроме того, в прошлом году для россиян был упрощен визовый режим — теперь виза выдается в аэропорту по прилете, оформлять ее заранее не нужно. В стране появилось много отелей, ориентированных на туристов со средним уровнем достатка, поэтому туры в эту страну стали более доступными".

Ну и, конечно же, к приему гостей готовы Краснодарский край и Крымский полуостров. В отличие от зарубежных курортов, наши российские в меньшей степени зависят от курса иностранных валют. «Сочи в этом году обещают стать рекордным направлением по количеству перелетов из аэропорта Курумоч, — рассказывает руководитель департамента туризма Самарской области Михаил Мальцев . — Семь авиакомпаний еженедельно будут совершать порядка 15 рейсов. В Крым пассажиров будут доставлять самолеты трех авиакомпаний, перелеты в Симферополь будут осуществляться пять дней в неделю. Кроме того, благодаря открытию моста через Керченский пролив, который состоится уже в этом сезоне, увеличится поток туристов, прибывающих на Крымский полуостров на собственном автотранспорте».

Тот факт, что количество авиарейсов в Сочи в разы превышает количество перелетов в Крым, специалисты объясняют тем, что к зимней Олимпиаде-2014 в Сочи построили много хороших отелей, дополнительно появилось около девяти тысяч номеров на курорте «Бархатные сезоны» и около пяти тысяч номеров на «Красной горке» и «Роза хуторе». Кроме того, была отстроена инфраструктура, рассчитанная на прием гостей как в зимний, так и в летний периоды. Также к олимпиаде был построен тематический «Сочи-парк», весьма привлекательный для туристов, отдыхающих с детьми.

С теплохода на автобус

В наименьшей степени от ситуации на международном рынке зависит стоимость речных круизов по Волге. Причем в некоторых компаниях до сих пор действует акция раннего бронирования. Как пояснила руководитель самарского офиса теплоходной компании «ВолгаWolga» Светлана Брунелли, цены на круиз повышаются каждые две недели — и так вплоть до даты отправления.

Отправиться путешествовать по воде можно хоть на Урал, хоть в низовье Волги. Весьма востребованы у самарцев комбинированные программы, когда круиз дополняется двухдневным автобусным туром с экскурсионной программой или отдыхом на турбазе.

Михаил Мальцев, врио руководителя департамента туризма Самарской области:

— Сочетание пляжного отдыха с возможностью посещения экскурсионных и развлекательных программ, а также интерес к Сочинскому наследию обеспечивает повышенный спрос на это направление. На курортах Крыма нет такого современного номерного фонда, плюс доставка на полуостров обходится несколько дороже. Поэтому Крымское направление пока немного проигрывает Краснодарскому.