Ещё
Северный автовокзал запустит прямой рейс из Екатеринбурга в Казань
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Северный автовокзал запустит прямой рейс из Екатеринбурга в Казань 

e1.ru 27 минут назад
Фото: e1.ru
Северный автовокзал с 27 апреля запускает первый прямой рейс из Екатеринбурга в Казань. Время в пути составит 21 час.
— Автобусы Mercedes большого класса будут отправляться ежедневно в 20:00, — уточнила Е1.RU начальник отдела по связям с общественностью Северного автовокзала Елена Федорова.
Маршрут будет проходить через Пермь, Воткинск, Ижевск, Можгу, Набережные Челны, Нижнекамск.
— В Казани автобус сделает остановку на Южном автовокзале и закончит маршрут на автовокзале Столичный в 14:55 местного времени, — добавила Елена Федорова.
Билет до Казани будет стоить 1777 рублей, стоимость провоза багажа — 355 рублей.
В феврале Северный автовокзал запустил новый рейс из Екатеринбурга в Киргизию.
e1.ru: последние новости
Известный екатеринбургский журналист выпал с балкона пятого этажа «Это был лабиринт запятых, точек, тире»: екатеринбуржцы написали «Тотальный диктант» Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев подал в отставку
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одна страна вступилась за Россию135
Израиль прокомментировал новую атаку на Сирию8
Путин придумал способ победить коррупцию618
Страны G7 требуют у РФ ответа по делу Скрипаля263
Сирийская ПВО отразила новую ракетную атаку167
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
03:42
Смоделирован ядерный взрыв вблизи Белого дома
В мире США
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
01:03
Охота россиян за просрочкой попала на видео
Общество
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение