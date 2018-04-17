Северный автовокзал запустит прямой рейс из Екатеринбурга в Казань

Северный автовокзал с 27 апреля запускает первый прямой рейс из Екатеринбурга Казань . Время в пути составит 21 час.

— Автобусы Mercedes большого класса будут отправляться ежедневно в 20:00, — уточнила Е1.RU начальник отдела по связям с общественностью Северного автовокзала Елена Федорова

— В Казани автобус сделает остановку на Южном автовокзале и закончит маршрут на автовокзале Столичный в 14:55 местного времени, — добавила Елена Федорова.

Билет до Казани будет стоить 1777 рублей, стоимость провоза багажа — 355 рублей.