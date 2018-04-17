Услуга предзаказа меню питания стала доступна в классе «эконом плюс» поездов «Сапсан»

Пассажиры скоростных поездов «Сапсан», путешествующие в классе «эконом плюс» получили возможность при оформлении билетов предварительно выбрать меню питания. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ОАО «РЖД».

«Пассажирам поездов «Сапсан», путешествующим в классе «эконом плюс», доступна услуга предварительного выбора меню питания при оформлении билетов. Ранее сервис по предзаказу питания был доступен только пассажирам первого и бизнес-классов поездов «Сапсан», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в I квартале 2018 г. данной услугой воспользовались более 4,5 тыс. пассажиров, что в 2,3 раза больше, чем годом ранее. Всего в 2017 г. услугой заказа питания воспользовались более 13 тыс. пассажиров.

«Для пассажиров класса «эконом плюс» доступно три рациона питания: базовый, вегетарианский и детский. Каждый рацион питания включает сэндвич, сезонный фрукт и напитки. Выбрать понравившееся меню можно сразу после покупки проездного документа или в разделе «Мои заказы», но не менее, чем за трое суток до отправления поезда. Для выбора меню необходимо найти нужный заказ, выбрать команду «Запросить статус билета», а затем — «Выбрать тип питания» (ссылка появится, если выбор доступен)», — добавили в пресс-службе.

Кроме того, выбрать рацион питания можно в разделе «Пассажирам» — «Услуги» — «Сервис выбора предоплаченного питания», заполнив форму поиска билета для дальнейшего выбора типа питания на сайте. В случае, если заказ не оформлен заранее, пассажиру будет предложен базовый рацион.