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Маршрут автобусов №303 «Метро „Теплый Стан“-»Кузовлево» изменится с 21 апреля
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Маршрут автобусов №303 «Метро „Теплый Стан“-»Кузовлево» изменится с 21 апреля 

Агентство «Москва» 26 минут назад
Фото: MosDay.ru
Маршрут автобусов №303 «Метро „Теплый Стан“-»Кузовлево» изменится с 21 апреля 2018 г., сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».
«С 21 апреля 2018 г. изменится маршрут автобуса №303 «Метро „Теплый Стан“-»Кузовлево», — говорится в сообщении.
Уточняется, что между остановками «Вороново» (в пос. ЛМС) и «Лесхоз» вместо Калужского шоссе автобусы будут следовать в обоих направлениях по Варшавскому шоссе, через дер. Сахарово. Остановки «Вороново», «Косовка», «Семенково», «Комбикормовый завод» и «Львово», расположенные на Калужском шоссе, автобусы №303 обслуживать не будут.
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