Маршрут автобусов №303 «Метро „Теплый Стан“-»Кузовлево» изменится с 21 апреля

Маршрут автобусов №303 «Метро „Теплый Стан“-»Кузовлево» изменится с 21 апреля 2018 г., сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».

«С 21 апреля 2018 г. изменится маршрут автобуса №303 «Метро „Теплый Стан“-»Кузовлево», — говорится в сообщении.

Уточняется, что между остановками «Вороново» (в пос. ЛМС) и «Лесхоз» вместо Калужского шоссе автобусы будут следовать в обоих направлениях по Варшавскому шоссе, через дер. Сахарово. Остановки «Вороново», «Косовка», «Семенково», «Комбикормовый завод» и «Львово», расположенные на Калужском шоссе, автобусы №303 обслуживать не будут.