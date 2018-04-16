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Ежедневные автобусные рейсы из Москвы в Брянск запустят 19 апреля от автостанции «Теплый Стан»
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Ежедневные автобусные рейсы из Москвы в Брянск запустят 19 апреля от автостанции «Теплый Стан» 

Агентство «Москва» 1 час назад
Новые ежедневные автобусные рейсы будут запущены из Москвы в Брянск от автостанции «Теплый Стан» с 19 апреля 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».
«С 19 апреля 2018 г. перевозчик ИП Леонов А. Н. запускает рейс Москва-Брянск от автостанции «Теплый Стан» отправлением в 0:15. Рейсы планируется осуществлять ежедневно», — говорится в сообщении.
Уточняется, что стоимость проезда для взрослых составит 800 руб., для детей до 12 лет с предоставлением отдельного места (при предъявлении оригинала свидетельства о рождении) — 400 руб.
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