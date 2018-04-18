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Автобусные рейсы из Москвы в Алексин от автостанции «Теплый Стан» отменяются с 19 апреля
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Автобусные рейсы из Москвы в Алексин от автостанции «Теплый Стан» отменяются с 19 апреля 

Агентство «Москва» 52 минуты назад
Фото: MosDay.ru
Автобусные рейсы по маршруту от Москвы до Алексина (Тульская область), отправляющиеся от автостанции «Теплый Стан», отменяются с 19 апреля 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».
«С 19 апреля 2018 г. перевозчик ИП Сидоров А. А. прекращает обслуживание маршрута Москва-Алексин отправлением от автостанции «Теплый Стан», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что для поездок в Алексин пассажиры смогут воспользоваться действующим маршрутом, отправляющимся с автостанции «Варшавская».
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