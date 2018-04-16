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Ростуризм предупредил туристов о рисках в Армении из-за беспорядков
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Ростуризм предупредил туристов о рисках в Армении из-за беспорядков 

360tv.ru 36 минут назад
Фото: 360tv.ru
Ростуризм обратился к россиянам с призывом придерживаться мер личной безопасности, которые позволили бы туристам избежать рисков из‐за беспорядков в Ереване. Призыв ведомства процитировало РИА «Новости».
Сотрудники федерального агентства отметили необходимость следить за ситуацией, опираясь на сведения, поступающие от правительства Армении. Россиянам также посоветовали по-возможности избегать массовых скоплений людей.
К текущему моменту в больницах Еревана сообщили о 46 пострадавших. Массовые протестные акции в столице Армении вызваны выдвижением не пост премьер-министра бывшего президента страны, Сержа Саргсяна.
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