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Ростуризм призывает россиян соблюдать меры безопасности в Армении
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Ростуризм призывает россиян соблюдать меры безопасности в Армении 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Ростуризм призывает россиян следить за сообщениями официальных властей Армении и соблюдать меры личной безопасности в связи с протестами в Ереване, сообщает российское ведомство.
Ранее в понедельник руководитель акции, направленной против назначения экс-президента Сержа Саргсяна премьером, депутат Никол Пашинян со своими сторонниками пытался прорваться в здание парламента в Ереване, полиция пресекла эти попытки.
По данным Минздрава, за медпомощью обратились 46 человек.
"Федеральное агентство по туризму призывает российских туристов внимательно отнестись к предупреждениям МИД России, следить за сообщениями официальных властей Армении и соблюдать меры личной безопасности", — говорится в сообщении.
Ростуризм также рекомендует находящимся в Ереване россиянам избегать мест массового скопления людей. Ранее в понедельник данная рекомендация была дана МИД РФ.
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