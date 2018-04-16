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Москвич займется экотуризмом на своем необитаемом острове
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Москвич займется экотуризмом на своем необитаемом острове 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
Житель столицы Нарек Оганесян, который взял по программе «дальневосточный гектар» остров, рассказал о планах создать туристический центр, сообщает RT.
По его словам, у него на острове будет три направления туристического бизнеса.
«Это будет туристический квест, экотуризм и робинзонада. Если говорить о робинзонаде, то это достаточно необычный вид туризма. Он предлагает человеку попасть на необитаемый остров и испытать себя в роли Робинзона Крузо: что со мной будет, как я буду себя чувствовать на необитаемом острове, научусь ли я добывать еду, огонь, воду, смогу ли я поймать рыбу, сварить уху, возвести шалаш своими руками», — сказал Оганесян.
По его словам, это необычное и интересное приключение. Он отметил, что в мире не так много аналогов.
«Я искал, много не нашёл, где бы такое предлагалось. И я решил: а почему бы у нас на Дальнем Востоке не сделать такое на этом острове?», — подытожил он.
Напомним, что с 1 февраля 2017 года стать участником программы «дальневосточный гектар» может любой россиянин, напоминают в Минвостокразвития. После пяти лет пользования, при соблюдении условий программы, участок можно получить в собственность или длительную аренду.
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