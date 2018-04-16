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Россия и Узбекистан утвердили авиасообщение через аэропорт Жуковский
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Россия и Узбекистан утвердили авиасообщение через аэропорт Жуковский 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Авиационные власти России и Узбекистана 11 апреля обсудили возможность полетов авиакомпаний двух стран через подмосковный аэропорт Жуковский. Об этом свидетельствуют данные на сайте Росавиации.
Сторонами достигнута договоренность о предоставлении назначенным перевозчикам права выполнения полетов из/в пункт Жуковский на территории России в/из пунктов Карши и Нукус на территории Узбекистана с частотой два рейса в неделю по каждому маршруту для каждой стороны начиная с сезона расписания IАТА «Зима-2018/2019»
— текст сообщения.
Изначально власти Узбекистана были против полетов в страну из Жуковского. Россия же считает этот аэропорт региональным, несмотря на близкое расположение от Москвы. Этот статус освобождает его от ограничений по числу назначенных от каждого государства перевозчиков и непосредственно рейсов. Такие же правила действуют для аэропортов Москвы, относящихся к столичному авиаузлу.
Ранее аналитики назвали самую зависимую от туризма страну. Ей оказались Мальдивы. В этом списке есть и Россия, но вклад туризма в ВВП страны оказался одним из самых низких.
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