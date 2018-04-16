«После отмены субсидий на рейсы в Калиниград бюджет несет потери, а пассажиры ничего не получили»

«Отмена субсидирования авиаперелетов для всех и введение отдельных категорий, для которых теперь доступны перелеты по льготным ценам, стала большой неожиданностью. Мы пытаемся сейчас выяснить, как же так получилось. Областное правительство в принятии этого решения не участвовало. Поскольку речь идет о федеральных субсидиях, это зона ответственности Минтранса правительства РФ . Но все же возникает вопрос, почему данное решение не было согласовано с Калининградской областью ? Изменение порядка субсидирования серьезно влияет на транспортную доступность региона и на его стратегические задачи.

Конечно, в первую очередь мы заботимся о жителях области. Но также мы многое делаем для того, чтобы развивалась наша туристическая отрасль. Строим отели, променады, приводим в порядок побережье. Для кого? Мы делаем это для наших гостей. И пока мы пытаемся всеми способами привлечь туристов, наши планы корректируются таким вот образом.

Второй вопрос, который нас очень волнует: почему не снизились цены на авиабилеты, притом что авиаперевозчики теперь не платят НДС (на калининградском направлении этот налог для авиакомпаний отменен с 1 января 2018 года). Напомню, данное решение озвучил президент по итогам совещания по развитию транспортной инфраструктуры СЗФО, которое проходило в Калининградской области в прошлом году. Эта мера была принята именно для того, чтобы авиаперелеты стали дешевле и доступнее.

Нагрузка на авиаперевозчиков снизилась существенно — на 18%. Это большие деньги. Но никаких изменений в стоимости билетов мы не видим. Получается, что федеральный бюджет несет потери, недополучая НДС, при этом жители области, да и все россияне, которые приезжают в наш регион, ничего не получили. Куда в таком случае делись эти деньги, на что они тратятся?

Разобраться в этой ситуации достаточно сложно. Все авиаперевозчики — это частные организации, их доходы относятся к коммерческой тайне. Кроме того, крайне трудно разобраться в вопросе ценообразования: стоимость зависит от того, возвратные ли это билеты, с багажом или без, куплены они заранее или буквально перед вылетом, летишь ли ты бизнес-классом или одним из видов эконом-класса. Но мы не видим падения хоть на какую-то категорию билетов. На уровне нашей области эти вопросы не решить, но мы будем разбираться в этой запутанной ситуации. Будем обращаться с запросами в федеральные структуры и действовать, исходя из того, что нам ответят».