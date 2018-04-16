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Маршрут по землям древнего Боспорского царства разрабатывают на Кубани
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Маршрут по землям древнего Боспорского царства разрабатывают на Кубани 

ТАСС 1 час назад
КРАСНОДАР, 16 апреля. /ТАСС/. Специалисты Русского географического общества (РГО) разрабатывают туристический маршрут по землям древнего Боспорского царства — территории современных Краснодарского края, Крыма и Ростовской области, сообщил в понедельник ТАСС руководитель кубанского отделения РГО Иван Чайка.
Ранее сообщалось, что фестиваль «Античное наследие России» впервые пройдет в Геленджике, Анапе, Новороссийске и в Темрюкском районе Краснодарского края в 2018 году — ранее на территории этих курортов располагались античные города. В рамках фестиваля запланировано проведение совместных российско-греческих культурных, познавательных, гастрономических, спортивных и развлекательных мероприятий. В рамках мероприятия будут работать тематические площадки, посвященные истории, культуре, искусству, ремеслам, гастрономии и виноделию, олимпийскому античному движению, мореплаванию и военному делу.
"Мы будем презентовать [на фестивале] идею создания «золотого кольца» Боспорского царства. Сейчас над ней активно работают наши специалисты — мы хотим создать нечто подобное «Золотому кольцу» городов центральной России. Сюда будут входить Краснодарский край, Ростовская область, Крым. Этот маршрут будет направлен на привлечение туристов: это объекты, которые уже есть, и мы хотим собрать их в один тур", — рассказал Чайка.
Он отметил, что в основе маршрута будет лежать «античное наследие, которым обладают южные регионы России». Тур, захватывающий не один, а несколько регионов, будет интереснее для туристов. Кроме того, с запуском Крымского моста, который запланирован на май этого года, объекты станут доступнее.
Также сообщалось, что весной 2018 года РГО и администрация Краснодарского края подписали соглашения о сотрудничестве. Разработка новых турмаршрутов и восстановления забытых — одно из направлений работы по договору. В его рамках планируются и экспедиции, например, к «Античному наследию России» предполагается приурочить исследование одного из множества находящихся в Черном море объектов античной эпохи.
Греки пришли на территорию современной Кубани в VI веке до нашей эры, они основывали в прибрежной зоне свои поселения — колонии. На берегах Черного и Азовского морей они создали Боспорское царство, принесли античную цивилизацию и мирно сосуществовали с другими народами на Тамани. В IV веке нашей эры греков с территории Таманского полуострова изгнали воинственные племена гуннов.
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